IVG dans la Constitution : un vote historique

Une minute trente ininterrompue d'applaudissement, d'émotion, et de soulagement pour certaines. Au même moment, elles éclatent de joie. Des centaines de personnes, beaucoup de femmes, s'étaient réunies face à une Tour Eiffel illuminée pour l'occasion. Émotion partagée au Congrès, par celles qui ont milité pour cette cause. "Oui, ça a abouti, on a réussi à ce vote, à ce résultat, à cette majorité si large. Oui, ça sert parce que le combat que nos mères ont porté, nos petites filles n'auront plus jamais à le porter demain", affirme Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les Discriminations. "C'est fait, maintenant, c'est fait. Plus jamais on ne reviendra en arrière. Toutes celles qui se sont battues pour avoir ce droit peuvent dormir tranquilles", ajoute Mélanie Vogel, sénatrice écologiste représentant les Français à l'étranger. Il est rare de voir une quasi-unanimité au Parlement, même le Rassemblement national a fini par voter en majorité pour, mais sans conviction. Pour Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale, "la majorité essaie de faire croire à un danger qui pèserait sur l'interruption volontaire de grossesse. Ce danger n'existe pas". Alors que quelques opposants à l'IVG s'étaient réunis près du château de Versailles, Emmanuel Macron a salué lundi soir une fierté française et un message universel pour la liberté des femmes. TF1 | Reportage B. Augey, M. Ravier