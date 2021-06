J-1 : c’est parti pour les Bleus !

C’est un premier pas qui doit les mener très loin. Antoine Griezmann et les Bleus se sont installés à Munich depuis ce lundi après-midi, accueillis par une poignée de supporters français. Leur championnat d’Europe a vraiment commencé, aucun joueur n’est blessé, de la bonne humeur. Ambiance bon enfant comme dimanche soir pour les 25 ans de Kingsley Coman ou ce lundi matin, avant de quitter les Yvelines. Et le départ se déroule en musique. Les Bleus reprennent leurs habitudes lors de ce transfert vers Munich. Film, jeux, ils se placent par affinité et ne semblent pas paralysés par l’enjeu. Même lors du dernier entraînement en stade. Aux Français d’assumer leur statut de favori lors de cet Euro, dès ce sommet contre l’Allemagne et la première étape vers un doublé tant espéré : champion du monde, champion d’Europe.