J-3 pour accueillir la flamme : Marseille déroule le tapis rouge

Marseille déroule le tapis rouge. Mercredi, le Belem accostera le long d'un ponton. Le premier porteur de la flamme olympique s'élancera sur une piste d'athlétisme flottante. Le Vieux-Port est en pleine ébullition pour construire la scène géante où aura lieu un concert, aménager l'accueil des quelque 150 000 personnes attendues pour l'événement, et organiser la sécurité. Quelque 6.000 agents des forces de l'ordre seront mobilisés à terre comme en mer. Mathieu, propriétaire d'une barquette traditionnelle, en sait quelque chose. À partir de lundi, sortir en mer sera difficile. Avant les agitations des inspections des démineurs, il veut profiter d'un après-midi oisif et rêver, pourquoi pas, aux fameux trois-mâts. Pour Mathieu, l'arrivée du Belem revêt une dimension très personnelle. "C'est le premier bateau sur lequel je suis monté dans ma vie dans le port de Saint-Malo. J'avais à peine 10 ans à l'époque. Donc il y a cette petite touche d'émotions personnelles en plus", confie-t-il. Encore 200 000 marins, deux jours et demi de navigation sur une mer parfois hostile, dernier moment d'une aventure folle pour mener la flamme d’Athènes jusqu'à Marseille. Le Belem était-il prédestiné à jouer ce rôle ? Il est, en tout cas, né en 1896, la même année que les Jeux olympiques de l'ère moderne. TF1 | Reportage F. Agnès, M. Perrot, F. Miara