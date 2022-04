J-3 : sprint final pour les candidats

Pour les tous derniers kilomètres de sa campagne, Marine Le Pen prend un peu de hauteur. Le temps d'un bref échange avec un chauffeur routier à Roye (Somme), la candidate s'autorise un peu de légèreté avant de sortir l'artillerie lourde contre son adversaire. "Un second mandat éventuel d'Emmanuel Macron sera un saccage social. Il ne sera plus limité par rien et il ira au bout de sa logique. Il l'a dit lui-même. Il veut accélérer. Ce sera donc le premier mandat en pire". Cogner fort, Marine Le Pen n'a plus le choix. Elle est en retard dans les sondages et le temps est compté. Ses soutiens l'encouragent, mais beaucoup doutent de sa victoire. Lui non plus ne retient pas ses coups. Cet après-midi, Emmanuel Macron était à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) pour parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Là-bas, au premier tour, le candidat de La France Insoumise a récolté plus de 60% des voix. Alors que le président part à la conquête des indécis, Marine Le Pen retourne, elle, dans son fief du Pas-de-Calais pour son tout dernier meeting ce soir. Vendredi, les deux candidats auront une ultime chance pour convaincre. Marine Le Pen restera dans les Hauts-de-France. Emmanuel Macron ira, lui, dans le Lot pour parler à la France rurale. T F1 | Reportage N. Gandillot, S. Bougriou, M. Desmoulins.