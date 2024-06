J-50 : la tour Eiffel aux couleurs des JO

Depuis ce matin, la Dame de fer affiche d’inhabituelles rondeurs. Elle, d'ordinaire si rectiligne, montre des courbes. Elle, si uniforme dans sa robe brune, arbore des couleurs, comme une nouvelle attraction. Après plusieurs mois d'une préparation minutieuse, la dernière phase de l'opération a débuté hier, 6 juin. Au pied du monument, cinq anneaux entrelacés, représentant les cinq continents unis par l'idéal olympique. Une structure d'acier dont on mesure ici la taille, 29 mètres de long et treize mètres de haut. Deux grandes grues ont été mobilisées pour l'occasion. Et vers deux heures du matin, l'ouvrage a commencé son ascension, 30 tonnes, au bout d'un fil tandis qu'une cinquantaine de professionnelles se préparait à la réceptionner à 80 mètres entre le premier et le deuxième étage de la tour. C'est une prouesse technique, avec un pied dans le vide. Après toute une nuit d’effort, à 6 h 30 ce matin, il y avait encore quelques boulons à serrer, là-haut, avant l'ouverture de la tour au public. Suspendus par des filins, maintenus par des barres de métal pour éviter les balancements, les anneaux seront décrochés en septembre, après les Jeux olympiques. TF1 | Reportage M. Izard, A. Basar, M. Derre