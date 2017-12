"J'ai testé" la location de voiture à un euro

Louer une voiture pour un euro par jour est désormais possible grâce à une nouvelle formule de location. De nombreuses plateformes, dont entre autres, LuckyLoc, Europcar ou encore DriveMe permettent en effet de voyager pas cher dans toute la France. Il suffit de souscrire à leurs offres sur internet, une démarche qui peut se faire en seulement quelques clics. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.