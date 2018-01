"J'ai testé..." les Repair Cafés

Vous avez troué votre nouvelle chemise, la magnifique cafetière de votre belle-mère a rendu l'âme... Pensez aux Repair Cafés ! Ces ateliers proposent de redonner vie à vos objets endommagés au lieu de les jeter. Le service est presque gratuit et le café est offert. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.