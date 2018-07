J'ai testé...le rock, la batchata et la danse afro-urbaine

La tradition du 14 juillet c'est le défilé mais aussi les bals. Des milliers sont organisés le jour de la fête nationale, parfois même la veille. Mais encore, il faut savoir danser et ça ne s'improvise pas. Il nous reste donc 48 heures pour devenir un as du rock, du tango, de la bachata, ou de la danse afro urbaine. Notre reporter a testé pour vous des cours de danse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.