J'ai testé un entraînement "commando" sur la plage

Les vacances sont faites pour se reposer, mais on peut aussi faire un peu de sport. Il y a souvent sur les plages des animations, comme ici près de Perpignan, avec des cours de fitness dans une ambiance militaire. Brûler des calories, repousser ses limites mais de manière ludique, c'est ça l'esprit du "beach commando". Les étirements de fin de séance n'ont pas évité les courbatures. Signe que le corps a bien travaillé.