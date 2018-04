"J'ai testé..." un repas aux insectes

C'est une nouvelle tendance à la fois originale et paraît-il recommandée par les diététiciens. Les Français, de plus en plus nombreux, surmontent leur réticence et commencent à manger des insectes. Une pratique commune en Asie et au Mexique. Nos journalistes l'ont testé pour vous. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.