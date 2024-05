J moins 11 : comment Marseille va fêter la flamme

C'était comme un parfum de cérémonie d'ouverture, vendredi soir, dans le ciel marseillais. Environ 800 drones ont embrasé la nuit pour fêter l'arrivée prochaine de la flamme olympique. Dans onze jours, en fin de matinée, elle arrivera dans le port en présence de 150 000 personnes et d'un dispositif de sécurité d'une ampleur inédite. Le lendemain, le 09 mai, depuis Notre-Dame de la Garde, elle circulera dans la Cité phocéenne grâce à des centaines de coureurs jusqu'au stade Vélodrome. Le premier d'entre eux sera le nageur et quadruple champion olympique Florent Manaudou, et ce, quelques jours après sa soeur Laure, première française dans le ciel d'Olympie à avoir brandi la flamme. Le licencié des cercles de nageurs de Marseille avait motivé sa candidature. Il y a un autre Marseillais qui le mérite, mais qui n'en revient pas d'avoir été choisi. Il s'agit d'Albert Corrieri, 101 ans, qui était champion de pétanque. Comme Florent et Albert, 10 000 personnes auront, dans l'Hexagone, le privilège de porter cette flamme olympique. TF1 | Reportage S. Pinatel, S. Prez, P. Fontalba