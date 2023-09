France - Nouvelle-Zélande : de Toulouse à Lille, tous avec les Bleus !

Changeons de vision et pendant deux mois, voyons la vie en ovale. S'il y a bien un endroit où il ne faut pas manquer l’ouverture de la Coupe du monde, c'est à Toulouse. La ville rose a changé de couleur. On voit du bleu blanc rouge, des façades des immeubles aux tramways. Plus que quelques heures et ça commence. Juste le temps de s'équiper, même pour les supporters les plus inattendus. Supporter les Bleus, c'est devant un écran parfaitement nettoyé ou avec un chocolat finement sculpté. De la Haute-Garonne aux Hauts-de-Seine, manifestement, la compétition inspire les commerçants. Le XV de France s'entraîne à Rueil-Malmaison. Dans la commune, certains se découvrent une nouvelle passion. Se prendre au jeu, c'est aussi ne pas se prendre au sérieux. Lille est l'une des neuf villes où se disputera le mondial. Alors forcément, ce soir du 7 septembre, à l'entraînement, des amateurs n'avaient pas envie de rater leur passe avant de laisser un dernier message aux Bleus : "Faites rêver la jeune génération, faites rêver le public français tout simplement". TF1 | Reportage Y. Hovine, J. Bervillé, P. Mislanghe