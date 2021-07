J.O. de Tokyo : moisson d'argent pour les Françaises

Elle a retrouvé le sourire et le bonheur d'avoir une médaille autour du cou. Madeleine Malonga a longtemps été inconsolable, après sa finale perdue en judo dans la catégorie des moins de 78 kg. "Je suis déçue. Vraiment, je suis déçue. Je réaliserai peut-être après que c'est une belle médaille. Mais, je voulais tellement le gagner", réagit la vice-championne olympique de judo. Elles aussi ont eu beaucoup de mal à surmonter leur déception. Battues par des Russes plus fortes et grandes favorites de la finale, les escrimeuses françaises craquent à l'image d'Astrid Guyart, dans les bras de son frère Brice, lui, le double champion olympique. Pour elle, c'étaient ses derniers jeux. "J'étais tellement fière de les avoir comme coéquipières. Je suis tellement fière de savoir qu'elles vont pouvoir continuer à représenter le fleuret dames. Je leur souhaite le meilleur", lance la vice-championne olympique par équipe. Aller chercher l'or à Paris en 2024, ce sera aussi le défi de ces deux amies. En aviron, Laura Tarantola et Claire Bové arrachent dans les derniers mètres une médaille d'argent. A 10 000 kilomètres de Tokyo, la course est insoutenable pour la famille de Laura. Ce jeudi 29 juillet 2021, les femmes ont brillé, avec trois médailles d'argent qui font le bonheur de la France.