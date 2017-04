Sur scène François Asselineau, comme hier soir à Nantes, alterne entre termes techniques et leitmotivs politiques. Il réclame la sortie de la France de l'UE mais aussi de l'OTAN. Jacques Cheminade, lui aussi, charge Bruxelles : ce dernier termine sa troisième et dernière campagne. Et s'il reconnaît qu'il ne sera pas au deuxième tour, il estime avoir pu faire avancer ses idées.