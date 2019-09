Jacques Chirac, un amoureux des bains de foule et des formules

Jacques Chirac doit sa popularité à sa proximité avec ceux qu'on appelle parfois les gens ordinaires. L'art du bain de foule et des poignets de mains, les rencontres au Salon de l'agriculture, et son usage de la langue française sont autant d'instantanés qui ont forgé son image. Il n'aura jamais été aussi populaire qu'après son départ de l'Élysée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.