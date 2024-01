Jacques Delors : la mort d'une figure de la gauche et de l'Europe

La surprise est totale. Décembre 1994 face à Anne Sinclair, Jacques Delors renonce à briguer l'Élysée. Tant pis pour la gauche, tant pis pour ses soutiens, tant pis aussi pour les sondages qui le présentaient comme le seul capable de barrer la route à Jacques Chirac. "J'ai été surprise par son "non", parce que comme beaucoup de Français, j'ai pensé qu'il allait y aller. Cette réponse n'est acquise, même s'il a déçu énormément de gens, l'honore au fonds", affirme Anne Sinclair. Les miracles, ce chrétien de gauche y a pourtant toujours crû. Il a débarqué en politique par le syndicalisme. Il travaille d'abord à Matignon auprès de Jacques Chaban-Delmas avant que François Mitterrand ne lui confie les cordons de la bourse et le ministère de l'Économie en 1981. Avec lui, c'est le tournant de la rigueur. À l'Économie, Jacques Delors défend le franc, mais c'est aussi à lui que l'on doit son successeur, l'euro. En 1985, le voici propulsé au rang de chef d'Etat à la tête de la Commission européenne. Accord de Schengen, marché unique... Sa mission consistait à donner un coup d'accélérateur au projet européen auquel il a toujours cru. "C'est lui qui a créé Erasmus, c'est-à-dire qui a permis chez les étudiants puisse aller passer plusieurs mois dans d'autres pays. Aujourd'hui, c'est un immense succès", réagit Jack Lang, ancien ministre de la Culture (1981-1986 et 1988-1993) sous présidence de François Mitterrand. L'Europe, c'est d'ailleurs le seul sujet sur lequel Jacques Delors prenait encore la parole ces dernières années. Ses rares apparitions publiques se limitaient, sinon au stade de Lille, aux côtés de sa fille, Martine Aubry, la maire de la ville. C'est elle qui annonçait ce soir son décès à l'âge de 98 ans. TF1 | Reportage M. Desmoulins, E. Jarlot, A. Lefèvre