Jacques Dutronc, un vieux compagnon de Johnny Hallyday, témoigne

Jusqu'à ce jeudi 7 décembre, il était l'un des rares proches de Johnny à ne pas s'être exprimé publiquement. Jacques Dutronc, son vieux compagnon et ancien complice des "Vieilles canailles", témoigne de leur amitié vieille de plus de soixante ans. Sur ses meilleurs souvenirs avec Johnny Hallyday, Jacques Dutronc sourit et dit : "On a déjà été morts ensemble, morts de rire, morts de peur, mais morts de soif, ça non! On s'est bien marrés pour un tas de choses. Je lui tire mon chapeau à ce Monsieur".