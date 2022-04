Jacques Perrin : la mort d'un acteur et réalisateur engagé

Pour les plus jeunes, Jacques Perrin était d'abord cela : des longs-métrages consacrés à la nature où les animaux sont les stars. Pour filmer les insectes, les oies, les biches et les sangliers, il révolutionne le documentaire animalier. Jacques Perrin met son talent au service de son engagement en faveur de l'environnement. Mais avant d'être le réalisateur qui a fait entrer la nature au Festival de Cannes, Jacques Perrin fut un immense acteur avec 60 ans de carrière et quelques grands classiques. Dans les années 50, il joue pour Marcel Carné. Dans les années 60, on le retrouve aux côtés de Catherine Deneuve dans "Peau d'âne" et "Les Demoiselles de Rochefort". En 1977, il incarne "Le Crabe tambour" aux côtés de Jean Rochefort. En 2004, il séduit une nouvelle génération dans le film Les Choristes où il joue le héros à l'âge adulte. Jacques Perrin a consacré sa vie au cinéma. Le mois dernier sortait son dernier film Goliath. Il y incarne un lanceur d'alerte qui se bat contre l'usage des pesticides, un dernier rôle engagé pour cet éternel défenseur de la nature. T F1 | Reportage J.P. Feret, S. de Vaissiere