J’ai testé les métiers de saisonnier en station de ski

Une partie de l'Hexagone est en vacances scolaires en ce moment. Certains d'entre vous sont peut-être à ma montagne avec repos, raclette et virage sur les pistes au programme. Pour les saisonniers, cette période est synonyme de travail très intense. Ils assurent le bon fonctionnement des stations de ski. À Val Thorens, nos reporters ont passé une journée très dense à leurs côtés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.