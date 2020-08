J’ai testé… un centre de dépistage du Covid-19

Deux cents personnes patientent tous les jours devant un laboratoire à Neuilly-sur-Seine pour se faire dépister. Nos reporters ont tenté aussi leur chance, mais l’attente est trop longue. Ensuite, ils ont essayé de décrocher un rendez-vous par téléphone, mais la plupart des laboratoires ne répond pas. En cause, des lignes sont encombrées et des files d’attente s’allongent partout en France. D’après un médecin, l’explication réside dans la prise en charge de ces tests. Ils sont désormais remboursés à 100% pour tout le monde. Puis, notre équipe a pu obtenir un rendez-vous en banlieue parisienne. Dans un laboratoire à Nogent-sur-Marne, la file d’attente est moins longue. Pour faire face à une forte demande de tests, l’établissement a fait appel à des renforts. Pour recevoir son résultat par courrier électronique, il faut patienter entre 24 et 36 heures. Avec le retour de vacances, l’activité des laboratoires devrait encore s’intensifier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/08/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.