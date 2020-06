"J’aime l’Oise" : le premier département touché par le Covid cherche à redorer son blason

L'Oise fut au mois de mars l'un des premiers départements touchés par le coronavirus en France. Depuis la situation sanitaire s'est beaucoup améliorée. L'été approche et le département a lancé l'opération "J'aime l'Oise" pour mettre en avant ses produits locaux, son histoire, ses monuments, et pour rappeler aux visiteurs que cette région est chère de Van Gogh et Pissarro. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.