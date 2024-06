Jambon, chips, fromage ... : la saveur "fumé" bientôt interdite ?

Des chips barbecue qui n’ont jamais vu le moindre grill, des soupes, des pizzas, des sandwiches poulet braisé, tous ces produits, et bien plus encore, contiennent des arômes de fumée. Leur goût artificiel séduit de nombreux consommateurs. Moins chers, mais pas sans risque, l’Europe pointe du doigt ces arômes et vient d'interdire leur utilisation dans notre alimentation. Selon les experts européens, les substances contenues dans ces arômes sont dangereuses pour la santé. Elles produisent des dommages sur l’ADN. Comment savoir si les produits que vous achetez sont concernés ? La mention est souvent noyée dans la liste des ingrédients, mais elle doit être obligatoirement écrite en toutes lettres : "arômes de fumée". Les industriels qui les utilisent ont cinq ans pour s’en passer, mais n’ont pas l’obligation de les retirer de la vente. L'un des fabricants que nous avons contactés assure chercher des alternatives. L'interdiction ne concerne que les arômes de fumée, et non pas les aliments fumés naturellement, comme certains saumons, jambons, ou lardons qui, eux, portent la mention "arômes naturels". TF1 | Reportage J. Roux, C. Gerbelot, P. Mislanghe