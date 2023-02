Jambon : pourquoi y a-t-il toujours autant de nitrites ?

Contrairement aux idées reçues, le jambon n'est pas rose, ce sont des additifs qui lui donnent cette couleur. Entre un jambon sans nitrites et un autre qui en contient, les jugements tombent trop vite. Sans la couleur rose, certains pensent que le jambon n'est pas bon. Sans nitrites, cette charcuterie coûte plus cher. Les industriels commencent à réduire la quantité des nitrites. Car ces additifs, désignés sous le sigle E 249 à E 252 sur les emballages, des nitrites de potassium ou de sodium, présentent des risques avérés de cancer. L'association Foodwatch interpelle le gouvernement. Sa pétition a rassemblé plus de 370 000 signatures. Il y a urgence. Une réduction de ces additifs ne sera pas acceptée pour l'association. Ils ont déjà prévenu qu'il faut supprimer cette substance pour véritablement protéger la santé des consommateurs. Stéphane Thielen, un artisan charcutier à Vanves (Hauts-de-Seine), n'utilise plus des nitrites dans la plupart de ses recettes. Mais pour le jambon, c'est une autre affaire. Il faudra que tous les professionnels prennent cette décision. TF1 | Reportage L. Adda, I. Rachati, A. Bacot