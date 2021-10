James Bond : sur les traces de 007 au Touquet

On a vu James Bond affronter tous les périls. On l'a vu parcourir le monde sans savoir qu'il a pu faire ses premiers pas sous les lumières de la côte d'Opale, au Touquet-Paris-Plage, dans l'imagination de Ian Fleming. L'écrivain appartenait à la bonne société anglaise qui venait en villégiature au Touquet. C'est dans cette station balnéaire qu'il a rencontré sa femme en 1936, à la grande piscine du bord de mer. Et dans le quartier cossu près du golf, il a logé, dans une grande villa que lui prêtait un ami richissime. La ville de Royale-les-Eaux, qui abrite les premières aventures de l'agent 007 parues en 1953, est directement inspirée du Touquet. L'espion réside à l'Hôtel Splendide, le clone littéraire du très chic Westminster. Pour Luc Le Clech, le président du fan-club James Bond France, c'est un lieu clé. L'établissement entretient le culte. On y voit des photos dédicacées, notamment de Sean Connery et de Roger Moore, qui ont tous les deux incarné sept fois James Bond. On y retrouve également le portrait de Ian Fleming. L'écrivain était un habitué du bar du Westminster, mais il n'a pas pu goûter le cocktail rhum, martini et citron vert tout récemment créé en hommage à L'Espion qui nous aimait. C'est aussi dans cet hotel, dans une suite désormais baptisée 007 que Sean Connery, Ian Fleming et les deux producteurs Albert Brocoli et Harry Saltzman auraient évoqué en 1961 l'une des scènes cultes du premier film James Bond contre Dr No sorti un an plus tard. En outre, Le Touquet apparait dans deux autres romans de Ian Fleming, mais n'a jamais figuré au cinéma. Ce sera peut-être pour le 26e épisode.