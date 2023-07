Jane Birkin : le dernier adieu

Elles auront accompagné leur mère jusqu’au bout, Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon, les filles de Jane Birkin. Elles avaient avec elles de nombreuses personnalités, Brigitte Macron, Alain Souchon et ses fils, Étienne Daho. Il y avait de l’émotion, lisible sur le visage de Carole Bouquet, Catherine Deneuve, sans oublier Vanessa Paradis. Ils étaient tous des amis ou partenaires. La famille du cinéma et de la musique était réunie pour ce dernier hommage. Un peu plus loin, son public a aussi honoré la mémoire de Jane. Plus de 1 000 personnes suivaient la cérémonie sur grand-écran, notamment les mots de Charlotte Gainsbourg. Il y avait dans cette foule de nombreux étrangers. “Je viens d’arriver de Londres, et maintenant, je suis triste”, réagit une Britannique. “Je suis allée au cinéma à Tokyo pour regarder je t’aime moi non plus, c’était un peu choquant”, ajoute une Japonaise. Tous ont pu applaudir une dernière fois une femme d’exception. TF1 | Reportage J. Chubilleau, P. Lormant