Japon : cachez ces tatouages que je ne saurais voir...

Nous sommes à Shibuya, centre névralgique de la mode à Tokyo. Surprise ! Nous n'avons vu aucun tatouage qui pointe à l'horizon. Dans une ville, juste à côté, nous avons trouvé une grand-mère habillée en rose, des barbes à papa de couleur arc-en-ciel, des personnages de Manga et même des locations d'animaux pour jouer, mais il n'y a jamais personne qui porte de tatouage dans ce temple de l'exubérance. Au Japon, les parents ont des préjugés sur les tatouages. C'est la raison pour laquelle les jeunes n'osent pas se faire tatouer. Le monde entier se pâme devant les tatouages japonais, mais eux considèrent que c'est tabou. Dans un quartier résidentiel, nous avons suivi un Tokyoïte, qui le plus discrètement possible, entend se faire tatouer. Il a un rendez-vous au 2ème étage d'un immeuble. Il n'y a même pas de nom sur la boîte aux lettres ni des indications sur la porte d'entrée. Le tatoueur opère dans un appartement à rideau tiré. Dans un pays de 125 millions d'habitants, ils sont moins de 3 000 à pratiquer cet art. La culture du tatouage, au Japon, est secrète, presque cachée. Jusqu'en 1948, les tatouages étaient interdits dans le pays parce que ceux qui les portent sont assimilés aux yakuzas, la mafia nippone. Aujourd'hui, dès que les anciens yakuzas repentis, que nous avons rencontrés sortent, ils font tout pour cacher ses tatouages. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta