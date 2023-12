Japon : c’est du propre

En plein cœur de Tokyo, la course aux déchets est lancée. C’est du “spogomi”, un sport nippon. Le but, c’est de ramasser le plus d'ordures possibles en une heure et demie. Ce dimanche, c’est la finale de la coupe du monde. Les Japonais, que nous voyons dans les images, sont l’élite de leur pays. Cet après-midi, 21 pays sont représentés. Des Franciliens ont fait le déplacement et travaillent dans les services de voirie. Les déchets, c’est un peu leur quotidien. Dans les rues quasi impeccables de Tokyo, il faut se faufiler et surveiller le chronomètre. Le sprint final, le tri, puis la pesée, avant les résultats. Les Français sont quatrièmes. Royaume-Uni, Japon et Italie sont sur le podium. Cette première coupe du monde à domicile est un succès pour les Nippons. Sur les réseaux, aussi, il n’y a pas une compétition sportive sans un grand nettoyage des tribunes, par des supporters japonais. Le Japon est un pays de la propreté. Malgré ses quatorze millions d’habitants, Tokyo, la capitale de l'archipel, est un modèle, même sous terre. TF1 | Reportage A. Bergère, M. Sforza