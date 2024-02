Japon : la folie des maisons traditionnelles

Dans les Alpes japonaises, au centre du pays, qu'un Français a acheté son Akiya, une maison abandonnée. Il s'agit d'une demeure en bois nippone où le temps s'est arrêté. Elle garde pourtant son caché très japonais. Sous les tatamis se dissimule un chauffage traditionnel. Olivier Ligibel habite à Tokyo, mais cinq ans, plus tôt, il achète la maison à rénover pour s'y ressourcer quelques jours dans l'année. Avec son 1,95 m, il n'est pas vraiment dans les standards japonais. Il dispose de 300 mètres carrés de maison plus un potager. Au total, un hectare de terrain acheté au prix dérisoire, 10.000 euros. Doublement rentable pour l'ancien Savoyard, car il se charge lui-même des travaux. Pour les matériaux, encore des prix cassés. Son astuce, le troc et les ventes aux enchères sur les sites japonais. Des maisons abandonnées, comme celle-ci, le Japon en compte plus de huit millions à travers l'archipel, et le phénomène s'accélère. La raison : une population trop âgée et des jeunes qui désertent les campagnes. Sur les réseaux, les vidéos vantant ces demeures japonaises se multiplient. Les influenceurs annoncent des prix d'achat défiant toute concurrence. Le prix est autour de 6.300 euros. Il faut parfois des centaines de kilomètres pour dénicher la perle rare. Il y a trois ans, Parker J. Allen, agent immobilier américain résidant au Japon, s'est lancé dans la recherche d'Akiya pour les étrangers. Lui et ses cinq employés reçoivent 300 demandes par mois du monde entier. Pas besoin de la nationalité ou du visa japonais pour acheter. Trois mois de séjour autorisé, avec un simple passeport français. Mais attention, les maisons les moins coûteuses sont souvent en mauvais état et ne sont pas toujours les moins rentables. À Tokyo, une plateforme de location a aussi décidé d'investir de 900 000 euros pour rénover des maisons traditionnelles que les propriétaires pourront ensuite louer sur leurs sites. Avec une multiplication par cinq des touristes en dix ans, le Japon propose de plus en plus de destinations alternatives aux grandes villes engorgées avec la possibilité de dormir dans des maisons traditionnelles rénovées. Une bonne option avant peut-être de s'offrir un jour son propre bout de territoire japonais. TF1 | Reportage A. Bregere, R. Murata