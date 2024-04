Japon : la montagne des temples

C'est un lieu hors du temps, perdu dans les montagnes de brume japonaise. Koyasan, la cité sacrée avec ses moines bouddhistes, est la destination préférée des voyageurs en quête de spiritualité. Marie est au Japon depuis cinq mois. C'est la première fois qu'elle pénètre dans le cimetière géant, à l'image, un lieu sacré où faut se faufiler entre les milliers de tombes et leurs statues protectrices. Parmi les 200 000 pierres tombales, celles de samouraïs, de moines ou de seigneurs de guerre. La légende du mont Koya commence il y a plus de 1 200 ans, lorsque le moine bouddhiste Kobo Daishi s'y installe. D'après les croyances, il méditerait toujours au milieu des cèdres millénaires. Alors Koyasan est devenu un lieu de pèlerinage pour tous les Japonais. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Bregère, R. Murata