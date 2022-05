Japon : la montagne sacrée de la vallée de Kii

C'est une forêt millénaire, le berceau du Japon. Autrefois, des religieux, des seigneurs, et même des empereurs traversaient cette région montagneuse pour atteindre les grands cites sacrés de l'archipel. Aujourd'hui, de simples randonneurs viennent profiter d'un périple hors du commun. Cette photographe a déjà arpenté 500km à pied. Dans la croyance shintoïste, le culte le plus ancien au Japon, les divinités sont partout dans la nature. Comme dans cette cascade, la plus grande de tout le pays. Elle fait 133 mètres. Longtemps isolée de l'archipel, la péninsule de Kii s'est ouverte au XXe siècle avec l'arrivée du chemin de fer. Chaque année, elle accueille près de quatre millions de marcheurs. Au bout du voyage, à 800 mètres d'altitude, vous trouverez la cité du Mont Koya. Ici, un tiers des habitants sont des moines bouddhistes. Dans l'un de leurs 52 monastères, le soir venu, les randonneurs peuvent partager la vie des bonzes. Cette Française, installée au Japon depuis six ans, y découvre leur cuisine pour la première fois, un repas 100% végétarien. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage L. Belin, K. Watanabé