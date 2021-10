Japon : le mariage controversé d'une princesse rebelle

C'est l'histoire d'un amour impossible, devenue réalité. Après avoir passé trois ans de fiançailles et mené un combat pour se marier, la princesse Mako et l'avocat Kei Komuro se sont dits oui. Un coup de théâtre, survenu aujourd'hui, alors que le couple était privé de cérémonie. C'est devant les caméras du pays qu'ils sont venus clamer leur amour en toute sobriété. Cette histoire d'amour est également une histoire d'une fuite. Pour se marier, la princesse impériale a renoncé à son titre, refusé l'indemnité d'un million d'euros qui lui était promise et choisi de quitter sa famille pour New York avec son époux. C'est le prix à payer pour une vie tranquille. Depuis trois ans, Princesse Mako vivait un calvaire. Elle est accusée de rompre avec des coutumes millénaires. Son mari est accusé de l'épouser par intérêt financier. Au Japon, où l'attachement à la tradition est très fort, le couple divise la population. Après une vie au service de l'empire, Princesse Mako choisit l'amour plutôt que ses privilèges.