Plus de 50 secousses en 4 heures : le Japon frappé par de puissants séismes

Bloqués chez eux, impuissants face à la violence des secousses. Des voitures ballottées d'avant en arrière et des panneaux de signalisation qui se balancent très violemment. Un peu partout dans l'Ouest du Japon, les habitants ont subi de longues secousses, parfois pendant plusieurs dizaines de secondes. Dans les locaux de la chaîne de télévision KNB News, les journalistes, habitués à ces catastrophes se réfugient sous les bureaux. Le caméraman filme la scène, mais a bien du mal à garder l'équilibre à cause des secousses. Il était seize heures lorsque la terre s'est mise à trembler. Au total, une cinquantaine de séismes, le plus puissant atteint 7,5 de magnitude L'épicentre se situe sur la Péninsule de Noto, mais les secousses ont été ressenties jusqu'à Tokyo, à 300 km de là. Dans la préfecture d' Ishikawa, certaines vieilles bâtisses se sont effondrées. Après le séisme, des vagues de plus d'un mètre ont touché le littoral sans faire de dégâts. Pour l'heure, les alertes au tsunami ont été levées, mais les autorités appellent les habitants à la plus grande prudence, en cas de nouvelles secousses. TF1 | Reportage A. Bourdarias, M. Laurent