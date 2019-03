Japon : les supermarchés qui ne ferment jamais

Au Japon, 55 000 petits commerces de quartier sont ouverts en permanence. On les appelle les konbini stores et on y trouve quasiment tout. Ces derniers comptent en moyenne un millier de clients par jour. Ils décortiquent les goûts, les heures et les habitudes d'achat de leurs clients pour leur fournir un service sur-mesure. Ils proposent aussi de l'administratif, permettant par exemple de payer leur taxe d'habitation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.