Japon : un ami à louer

Au Japon, il existe une pratique très étonnante et tendance. Des milliers de personnes demandent à des agences de leur trouver des amis à louer. Ils veulent tous tromper l'ultra-moderne solitude qui les ronge. Pour avoir la compagnie d'une personne pendant une heure, le tarif est d'environ 50 euros.