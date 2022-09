Japon : vivre avec les ours

Dans les forêts du Nord du Japon, c'est un animal que vous pouvez surprendre en pleine baignade. L'ours est l'attraction phare de l'île de Hokkaido. Chaque année, des milliers de visiteurs viennent dans ce parc naturel, pour observer les ours en liberté. Pour ces animaux, il y a un personnel aux petits soins et toujours en alerte. L'ours est un animal considéré comme un dieu depuis les Aïnous, le premier peuple indigène d'Hokkaido. Aujourd'hui, comme à l'époque, l'ours reste un animal imprévisible et dangereux. Une vidéo datant d'il y a un an montre un habitant d'Hokkaido se rendant à son travail et se fait attaquer en pleine ville par un ours. Il lui a fallu six mois d'hospitalisation et 140 points de suture. L'an dernier à Hokkaido, quatorze personnes ont été victimes d'une attaque d'ours, dont trois sont décédées. Des agressions en pleine ville ou dans des sentiers de randonnée, des scientifiques alertent en permanence avec des conseils, pour éviter les accidents. La mission du professeur Yoshikazu Sato est de surveiller la santé des ours. Chaque mois, il réalise des prélèvements d'ADN grâce à des caméras et des pièges. Après l'analyse, on obtient leur régime alimentaire. En six ans, plus de mille ours sont nés sur l'île, contre seulement une quarantaine en France. Et si quelques accidents surviennent encore au Japon, défendre les ours reste une priorité. TF1 | Reportage Ry. Murata, P.E. Délétrée, A. Bregere