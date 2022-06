Jardin : une nouvelle pièce de la maison !

Une guirlande solaire, dernière touche à ce jardin, qui du café à l’apéro, a pris toute sa place dans la vie de Stéphane et Magalie. En effet, 85% d’entre nous possèdent un extérieur : jardin, terrasse, ou balcon. Cette famille a profité du confinement pour l’aménager. Revêtement, plantation, décoration, Stéphane a tout fait lui-même, avec un grand souci du détail. Une fierté qui se partage sur les réseaux sociaux. Il existe des groupes où chacun se félicite, s’échange conseils et adresses. Magalie a fait la plupart de ses courses dans une enseigne à petits prix. L’aménagement du jardin occupe la première place dès l’entrée du magasin. Un rayon est même entièrement consacré aux luminaires. Après deux ans de pandémie, des mois de confinement, nos compatriotes ont des envies de prendre l’air. Un besoin d’extérieur qu’on voudrait bien ramener chez soi. Lafuma mobilier, une marque française, hier spécialiste de la randonnée et du sac à dos, mais aussi du mobilier de camping, ne pouvait pas rater ce virage. Avec 27% de croissance en 2021, et la même tendance pour l’année en cours, Arnaud du Mesnil, le patron, est plutôt un homme détendu. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage S. Pinatel, B. Lachat, R. Roine,