Jardinage, bricolage : des services personnalisés pour fidéliser les clients

Si vous entrez chez Casto à Levallois-Perret, vous pouvez acheter des matériaux, des outils pour vos travaux, mais de plus en plus, vous trouverez toute une panoplie de services. Moins de produits en rayon et plus de suivi personnalisés, c'est la nouvelle stratégie de la grande distribution. Et certains magasins vont même aller encore plus loin. Sophie Lopez, cliente du service "Parlons maison" de Leroy Merlin, rénove son appartement. Son fils handicapé doit se déplacer en fauteuil roulant. Pour ces travaux importants, la méthode classique consiste à démarcher l'architecte soi-même et trouver les matériaux. Là, cette cliente a tout trouvé dans un magasin de bricolage. Ce jour-là, elle a la visite de la décoratrice et de l'architecte. Le principe est simple. Vous achetez le matériel de l'enseigne et elle vous met en relation avec l'artisan directement en magasin. Et la formule séduit de nombreux clients, comme Alexandre qui a de gros chantiers de rénovation dans sa maison. Avec ce rendez-vous, il tombe sur un devis tout compris à 30 000 euros. Le client s'y retrouve et les magasins en profitent également. Ces services permettent également d'augmenter fortement leurs chiffres d'affaires. Démonstration dans une jardinerie à Clapiers dans l'Hérault. Une cliente ne vient pas acheter une plante, c'est tout son jardin qu'elle refait. On lui vend donc du gazon, une quinzaine de plantes, mais aussi des vases, une table ou encore des fauteuils, car le magasin se charge de la livraison à domicile. Le montant de la facture s'élève à 940 euros. Une fois qu'elle a vendu ses articles, l'enseigne ne s'arrête pas en si bon chemin. Elle propose de tout installer contre 500 euros de plus. Au total, la cliente a payé 1 440 euros pour un jardin flambant neuf. Preuve que le service rapporte, lancé dans deux tiers des magasins, il sera étendu à tous les points de vente d'ici l'année prochaine. TF1 | Reportage A. Cazabonne, N. Bednarick, C. Moutot