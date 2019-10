Jardinage : ces Français fous du bonsaï

Cultivés en Asie depuis des siècles, les bonsaïs ont envahi les rayons des jardineries. Dans notre pays, les ventes augmentent de 3% chaque année. Sur le marché, les prix oscillent entre 19 et plus de 3 000 euros pour les plantes de collection, considérées comme de véritables œuvres d'art. Pour apprendre les techniques liées à la culture de ces arbres miniatures, il existe 126 clubs partout dans l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/10/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.