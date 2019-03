Le jasmin sambac : l'or blanc de l'Inde

Le sambac est la variété de jasmin la plus recherchée des parfumeurs du monde entier. Il est cultivé depuis plus de 2000 ans dans le sud de l'Inde. Dans l'État de Tamil Nadu, il est récolté seulement entre mars et septembre, quelques heures avant son éclosion. Plus de 100 000 tonnes de ces fleurs sont ramassés dans cette région chaque année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.