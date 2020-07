"J'avais envie de raconter cette histoire qui appartient aux Français" : revivez l'interview de Nicolas Sarkozy au 20H de TF1

Nicolas Sarkozy vient de publier un nouveau livre intitulé "Le Temps des Tempêtes". Un ouvrage qui retrace les deux premières années de son mandat. Invité sur notre plateau ce lundi soir, l'ancien chef de l'Etat a donné les raisons de l'écriture de ce nouveau livre. "J'avais envie de raconter cette histoire qui appartient aux Français plus qu'à moi. Cette histoire qui avait tellement de commentaires et d'avis tranchés. J'avais envie de raconter ma vérité, raconter ce qu'est la politique de l'intérieur", a-t-il expliqué. Revivez l'intégralité de cette interview dans la vidéo ci-dessus.