Je me bats pour : Ils ont tout quitté pour monter leur boîte ... à biscuits

Il est sept heures du matin, le supermarché est encore fermé aux clients, mais un couple de jeunes entrepreneurs est déjà au travail. Fatiha et son mari Raibed Tahri ont été infirmiers avant. Ces Lillois ont tout plaqué il y a trois ans pour créer leur marque de biscuit. Malgré leur sourire, ils ont la pression. Ils ont quitté leur CDI et ont vendu leur maison pour changer de vie. C’est un rêve qui coûte cher. Ils se sont endettés : 800 000 euros au total. Le plus dur, c’est de se faire connaître. Ils ont mis plus d’un an pour obtenir une place dans ce supermarché. S’ils ne font pas assez de ventes, ils ne resteront pas en rayon. La concurrence est rude, plus de 900 000 Français ont créé leur entreprise en 2021 : un record. mais que se cache-t-il vraiment derrière ce chiffre ? Pour le comprendre, nous avons fait appel à une économiste, Marie-Hélène Duchemin : “Il faut bien réfléchir. Bien réfléchir à une chose, c’est comment faire pour rencontrer mon marché et pour répondre à la demande et pour répondre aux demandes et pour répondre à la demande et aux besoins des consommateurs. Fatiha et son mari Raibed Tahri ont passé le cap des trois ans. Ils ont réussi à débloquer 120 000 euros d’aides de l’Etat. Mais c’est surtout leur audace qui paie. Un exploit mais pas suffisant pour retrouver l’équilibre financier car produire en France coûte cher. Le couple vient de lancer une levée de fonds pour augmenter la production et recruter. TF1 | Reportage E. Despatureaux, N. Clerc, J. Berville