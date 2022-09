"Je me bats pour " : la réouverture des petites lignes de train

Je marche le long des voies, mais il n’y a aucun train à l’horizon entre Cahors et Capdenac. La SNCF a abandonné certaines petites lignes, les moins rentables. Mais, une femme a décidé de les relancer. Je vous raconte son histoire. Alexandra Debaisieux a créé une société de train, pas comme les autres, qui est 100% financée par des citoyens. Le projet est unique en France. Leur objectif est de rouvrir des lignes abandonnées. En France, 20 000 kilomètres d’axes régionaux ne sont plus desservis, comme Bordeaux - Lyon. Dans son combat, elle n’est pas seule. Ils sont plus de 12 000 à y croire. On les appelle des sociétaires. Des anonymes qui financent le projet. Comme deux retraités. Dominique, ancien cheminot, a investi 200 euros. En trois ans, ils ont récolté plus de deux millions d’euros pour louer et rénover de vieux wagons. Et ils ont déjà réussi à relancer une ligne pour les trains de marchandises à Capdenac, dans le Lot. Il n’y en avait plus. TF1 | Reportage H. Despatureaux, A. Pocry, F. Jolfre