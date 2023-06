Je me bats pour : vêtements, nourriture, Yovann, l'étudiant au grand cœur

Sur des cintres, dans un magasin unique en France, en plein cœur de Paris, on trouve des centaines de vêtements neufs, encore avec leur étiquette. Sa particularité, c’est que tout est gratuit pour les étudiants dans le besoin. Cette initiative, on la doit à Yovann, 23 ans. Il est lui-même étudiant en droit. Tous les jeudis soir, il s'improvise vendeur bénévole. Frappé par la précarité de certains amis étudiants, il a créé l’association “L’équipage solidaire”, de l’entraide et du bagou, pour convaincre de grandes marques de lui donner leurs stocks d’invendus. Le local est prêté gratuitement par un centre culturel. À l'extérieur, une centaine de bénéficiaires, tous boursiers, c’est le critère d’entrée. Certains y viennent pour la première fois, et préfèrent rester anonymes par pudeur. Une fois le loyer et les charges payés, ils leur restent souvent moins de 100 euros pour finir le mois. Au côté de Yovann, d’autres étudiants bénévoles comme Jade, 20 ans. Elle s’y sent utile. TF1 | Reportage H. Despatureaux, N. Clerc, F. Jolfre