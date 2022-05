"Je vais très bien" : atteint d'un cancer, Florent Pagny donne de ses nouvelles

"Je peux vous dire que je vais très bien. J'ai un peu changé de look". Peu importe s'il n'a plus de cheveux ni de barbe, Florent Pagny voulait absolument partager ses bonnes nouvelles. Son traitement fonctionne. La taille de sa tumeur au poumon a considérablement diminué. Ce pas vers la guérison, le chanteur le doit aussi à son public, très présent depuis l'annonce de son cancer il y a quatre mois. "J'étais très bien accompagné, par ma moitié et mes enfants. Puis il y a eu ce phénomène de synchronicité avec ces milliers de messages et de témoignages d'amour, de soutiens et de bonnes ondes. Ça a contribué à me permettre de passer cette histoire de cette manière". Et ce n'est pas terminé. Sa vidéo postée la veille sur les réseaux sociaux a déjà été vue plus de 500 000 fois. Florent Pagny compte bien continuer de mener avec force son combat contre le cancer. Il y a trois mois, il confiait déjà aborder sa maladie en mode guerrier. "Le mode guerrier, c'est d'abord d'avoir le bon moral, le bon mental, pas être dans le déni. Puis affronter ce qui peut nous arriver". Ce week-end, le chanteur assurera son rôle de coach pour la demi-finale de "The Voice". Il espère aussi reprendre sa tournée l'année prochaine. T F1 | Reportage C. Casanova, Q. Danjou, F. Mignard, C. Marchand, C. Cazilhac, E. Fauret