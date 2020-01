Chapelle-Saint-Luc : "Je vis dans une ville endettée"

Logements sociaux, centre commercial, maison de santé... De nouveaux quartiers ont été créés à la Chapelle-Saint-Luc. Débuté en 2008, le chantier a coûté deux cents millions d'euros, dont seize financés par la commune. Ce choix politique a pourtant précipité les comptes de la ville dans le rouge. En cinq ans, il n'y a plus aucun investissement. Pour éponger la dette, la mairie a dû augmenter les impôts et vendre des terrains communaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.