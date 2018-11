Jean-Claude Romand bientôt libéré ?

La justice va examiner ce mardi 20 novembre 2018 la demande de libération conditionnelle de Jean-Claude Romand. Pendant 18 ans, cet homme se faisait passer pour un célèbre médecin. Il avait tué cinq membres de sa famille de peur d’être démasqué et a été condamné à la réclusion à perpétuité. Celle-ci a été assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.