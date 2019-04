Jean-Claude Romand : le faux médecin libéré après 26 ans de prison

Le faux médecin de 65 ans avait été condamné en 1996 à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de sa femme, de ses deux enfants et de ses parents. Il avait menti à sa famille pendant 18 ans, se faisant passer pour un brillant médecin. Jean-Claude Romand sortira dans quelques jours de la prison de Saint-Maur. Cette libération conditionnelle effraie les proches de sa femme, même si elle est très encadrée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/04/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.