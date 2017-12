Jean d'Ormesson, l'écrivain du bonheur est mort à l'âge de 92 ans

L'écrivain et académicien Jean d'Ormesson est mort d'une crise cardiaque dans la nuit de lundi à mardi. À 92 ans, il avait conservé l'espièglerie et le charme d'un jeune homme. Hommage à l'homme aux quarante livres, à l'académicien si populaire grâce à la télévision, à l'amoureux de la vie et de la langue française. Son dernier livre sortira en février 2018 à titre posthume. Emmanuel Macron a salué "la mémoire d'un prince des lettres" qui incarnait "le meilleur de l'esprit français". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 05 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.