Jean-Luc Mélenchon : "Je souhaite que ça réussisse, mais je n’y crois pas"

La stratégie de déconfinement d'Édouard Philippe n'a pas convaincu Jean-Luc Mélenchon. Invité à réagir sur notre antenne, le président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale a qualifié ce plan de "hasardeux". "Je suis inquiet. Je souhaite que ça réussisse comme tout le monde. Mais je suis obligé de dire aux gens qui m'écoutent : je n'y crois pas. Et le 11 mai est une très mauvaise date pour reprendre l'école", a-t-il déclaré. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.