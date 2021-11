Jean-Luc Mélenchon : "le pass sanitaire donne un faux sentiment de sécurité"

Jean-Luc Mélenchon va présenter jeudi 18 novembre son programme présidentiel. Il y écrit que s'il est élu président de la République, il abrogerait le passe sanitaire. Pour lui, celui-ci "donne un faux sentiment de sécurité". "On m'a expliqué qu'étant vacciné, je pouvais contaminer d'autres personnes, et je pourrais quand même contracter le virus.", a-t-il souligné. Le candidat à la présidentielle a par ailleurs réclamé le rétablissement du test gratuit". "Pour la qualité de nos relations, il faut le rétablir pour que chacun prenne sa responsabilité." Le député des Bouches-du-Rhône souhaite également un moratoire sur les lits d'hôpitaux. Dans son programme, il y consacre aussi de longues pages sur la pauvreté. Ainsi, Jean-Luc Mélenchon plaide pour une augmentation du Smic à 1400 euros et plus une seule retraite en dessous du niveau du salaire minimum. Une mesure de "justice", selon lui. Pour le candidat insoumis, il faut une loi "d'urgence sociale" pour "arrêter de maltraiter les gens". "Vous avez 800.000 personnes contractuelles qui vivent dans l'angoisse du lendemain. Si je suis élu, je les titularise tous dès le lendemain matin." Retrouvez l'intégralité de son intervention dans la vidéo ci-dessus.